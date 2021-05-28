В Херсоне на взятке 100 тыс. грн поймали директора больницы

Фото: kherson.gp.gov.ua

Директора Херсонского центра первичной медико-санитарной помощи задержали на взятке в 100 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник требовал и получил средства от предпринимателя за передачу в пользование помещения, находящегося на балансе медицинского учреждения.

После передачи всей суммы взятки его задержали.

Директору центра первичной медико-санитарной помощи одного из городских советов Херсона сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что теперь решают вопрос, какую меру пресечения выбрать для задержанного.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен.