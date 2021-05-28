У Херсоні на хабарі 100 тис. грн впіймали директора лікарні

Фото: kherson.gp.gov.ua

Директора Херсонського центру первинної медико-санітарної допомоги затримали на хабарі в 100 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник вимагав і отримав кошти від підприємця за передачу в користування приміщення, що перебуває на балансі медичного закладу.

Після передачі всієї суми хабара його затримали.

Директору центру первинної медико-санітарної допомоги однієї з міських рад Херсона повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що тепер вирішують питання, який запобіжний захід обрати для затриманого.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень.