Центр COVID-вакцинації на "Арені Львів” почне роботу 29 травня - ОДА

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У суботу, 29 травня на стадіоні “Арена Львів” відкриють перший в Україні центр вакцинації населення

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, там зможуть вакцинуватись від COVID-19 мешканці Львівської області, які зареєструвалися у додатку "Дія”.

Метою відкриття ЦВН є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення зараз та в майбутньому, створюючи своєчасний доступ до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України”, - написав Козицький.

Він також зазначив, що Центр вакцинації є тимчасовим пунктом із можливістю зберігати вакцини упродовж 24 годин.

Згідно із інструкціями МОЗ, до складу персоналу входять керівник, лікарі, вакцинатори, реєстратори, бригада швидкої допомоги, медичний персонал та консультанти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на стадіоні "Арена Львів" планують відкрити центр масової вакцинації.