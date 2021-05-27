08:54  27 мая
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
16:50  27 мая
В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность
17:52  27 мая
Сводка ООС: четыре обстрела из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
27 мая 2021, 13:36 742

В Украину завезли 500 доз незарегистрированной вакцины Johnson & Johnson

27 мая 2021, 13:36 742
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украину завезли 500 доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson (Janssen), которая еще не зарегистрирована в стране. Она будет использована для вакцинации работников частной компании

Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает "Укринформ".

В министерстве подчеркивают, что частная компания предоставила Минздраву все необходимые документы, определенные порядком.

Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины было завезено на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что вакцинация сотрудников компании именно этой вакциной продиктована тем, что они работают на Аляске в сфере рыболовства. Согласно требованиям Штатов, въезд в страну разрешен только тем лицам, которые были вакцинированы сертифицированной в США вакциной.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 27 мая прививки вакциной Janssen получило 224 украинцев.

Ранее сообщалось, что самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину.

коронавирус Украина Минздрав регистрация вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua