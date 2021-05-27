В Украину завезли 500 доз незарегистрированной вакцины Johnson & Johnson

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В Украину завезли 500 доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson (Janssen), которая еще не зарегистрирована в стране. Она будет использована для вакцинации работников частной компании

Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает "Укринформ".

В министерстве подчеркивают, что частная компания предоставила Минздраву все необходимые документы, определенные порядком.

Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины было завезено на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что вакцинация сотрудников компании именно этой вакциной продиктована тем, что они работают на Аляске в сфере рыболовства. Согласно требованиям Штатов, въезд в страну разрешен только тем лицам, которые были вакцинированы сертифицированной в США вакциной.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 27 мая прививки вакциной Janssen получило 224 украинцев.

Ранее сообщалось, что самолет с 500 тысячами доз вакцины CoronaVac прибыл в Украину.