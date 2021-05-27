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27 мая 2021, 10:38 285

Во Львове с 27 мая подорожал проезд: сколько придется платить

27 мая 2021, 10:38 285
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Фото из открытых источников
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Во Львове 27 мая вступило в силу решение Исполнительного комитета городского совета о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Там объяснили, что дискуссии о повышении стоимости проезда продолжаются с марта.

Согласно расчетам перевозчиков экономическая стоимость проезда в автобусах составляет 14 грн 60 коп., и 12 грн 40 коп. - для электротранспорта.

"Однако, учитывая возможности жителей, приняли компромиссное решение - 10 грн", - говорится в сообщении.

При этом стоимость проезда в электротранспорте (троллейбусах и трамваях) будет зависеть от способа приобретения билета: у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн, через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay - 8,50 грн.

Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.

Напомним, что несколько ранее в Николаеве также повысили стоимость проезда.

Кроме этого, в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.

Украина транспорт автобус Львов проезд

 
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