Во Львове с 27 мая подорожал проезд: сколько придется платить
Во Львове 27 мая вступило в силу решение Исполнительного комитета городского совета о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Там объяснили, что дискуссии о повышении стоимости проезда продолжаются с марта.
Согласно расчетам перевозчиков экономическая стоимость проезда в автобусах составляет 14 грн 60 коп., и 12 грн 40 коп. - для электротранспорта.
"Однако, учитывая возможности жителей, приняли компромиссное решение - 10 грн", - говорится в сообщении.
При этом стоимость проезда в электротранспорте (троллейбусах и трамваях) будет зависеть от способа приобретения билета: у водителя будет стоить 10 грн, в киоске - 9 грн, через QR-коды, SMS, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay - 8,50 грн.
Ранее проезд в маршрутках стоил 7 гривен, а в электротранспорте - 6-7 гривен.
Напомним, что несколько ранее в Николаеве также повысили стоимость проезда.
Кроме этого, в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.