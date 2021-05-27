COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело

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В Украине за 26 мая COVID-19 диагностировали у 3509 человек, 1402 пациента госпитализировали, зафиксировано 183 летальных случая, 16 867 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 26 мая - 193 ребенка и 82 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 193 367 человек, из них 2 006 918 выздоровели, летальных исходов - 50 067.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 выявили у 3395 человек, госпитализировали 1 778 человек.