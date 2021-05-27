08:54  27 мая
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
09:44  27 мая
В Кабмине объявили повторный конкурс на главу Нацслужбы здоровья
08:11  27 мая
Сутки на Донбассе: зафиксировано девять нарушений, стреляли из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
27 мая 2021, 08:54 8

COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело

27 мая 2021, 08:54 8
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 26 мая COVID-19 диагностировали у 3509 человек, 1402 пациента госпитализировали, зафиксировано 183 летальных случая, 16 867 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 26 мая - 193 ребенка и 82 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 29 280 человек, методом ИФА - 12 440 человек, экспресс-тестами - 25 844 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 193 367 человек, из них 2 006 918 выздоровели, летальных исходов - 50 067.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 выявили у 3395 человек, госпитализировали 1 778 человек.

коронавирус госпитализация болезнь Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram