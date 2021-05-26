В Виннице СБУ разоблачила масштабную схему вывода в тень 20 млн грн ежегодно

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Служба безопасности Украины в Винницкой области разоблачила масштабную схему вывода средств в тень и за границу. Ежегодно дельцы получали почти 20 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, зачисляли деньги от покупки продукции в магазинах на счета нескольких "карманных" общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП, - говорится в сообщении.

В дальнейшем средства обналичивали, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции осуществлялись с уклонением от уплаты налогов.

По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составили более 12 млн грн.

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти шестьдесят печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных.

Правоохранители принимают меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов.

Как сообщалось, в городском совете Черкасс проводят обыски из-за схемы на 35 млн. Работники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в Черкасском городском совете по делу уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.