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26 мая 2021, 09:16 245

В Сумах задержали пограничника за взятку в содействии контрабанде

26 мая 2021, 09:16 245
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Фото: dbr.gov.ua
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Правоохранители задержали пограничника, который по информации Государственного бюро расследований, за деньги обещал "крышевать" контрабанду товаров через границу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации бюро, пограничник обещал гражданину "за вознаграждение" обеспечить беспрепятственное перемещение товаров народного потребления через украино-российскую границу.

Отмечается, что фигуранта дела задержали на одной из автозаправок в Сумах после получения взятки в размере 600 долларов.

Задержанному пограничнику грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вспомнил, как давал взятки при строительстве бизнес-центра в столице.

ГБР взятка расследование Сумы контрабанда

 
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