СБУ обнаружила в районе ООС схрон оккупантов с боеприпасами

Фото: штаб ООС

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с военными средствами поражения

Как пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС, в 2014 году в этом месте размещались позиции российско-террористических группировок.

Отмечается, что тайник был расположен в лесной полосе вблизи поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.

Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона:

6 гранатометов РПГ-22;

18 осколочных гранат;

2 кумулятивные противотанковые гранаты;

6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, недавно в Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе.