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26 мая 2021, 17:29 5

СБУ обнаружила в районе ООС схрон оккупантов с боеприпасами

26 мая 2021, 17:29 5
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Фото: штаб ООС
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Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с военными средствами поражения

Как пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС, в 2014 году в этом месте размещались позиции российско-террористических группировок.

Отмечается, что тайник был расположен в лесной полосе вблизи поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.

Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона:

  • 6 гранатометов РПГ-22;
  • 18 осколочных гранат;
  • 2 кумулятивные противотанковые гранаты;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, недавно в Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе.

ООС Украина боевики оккупанты тайник

 
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