СБУ обнаружила в районе ООС схрон оккупантов с боеприпасами
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с военными средствами поражения
Как пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС, в 2014 году в этом месте размещались позиции российско-террористических группировок.
Отмечается, что тайник был расположен в лесной полосе вблизи поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.
Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона:
- 6 гранатометов РПГ-22;
- 18 осколочных гранат;
- 2 кумулятивные противотанковые гранаты;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.
Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, недавно в Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе.
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