Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3400 новых инфицированных

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В Украине за 25 мая COVID-19 диагностировали у 3395 человек, госпитализировали 1 778 человек, зафиксировано 208 летальных случаев, 14 987 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 25 мая - 154 ребенка и 73 медработника.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 189 858 человек, из них 1 990 051 выздоровели, летальных исходов - 49 893.

Напомним, 24 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 2 608 человек, госпитализировали 854 больных.