Маск ограничил Starlink для Украины: WSJ раскрыло детали его разговоров с Трампом

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Илон Маск распорядился ограничить скорость Starlink для Украины, из-за чего часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стала практически непригодной к использованию

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal , передает RegioNews.

По данным издания, решение было принято на прошлой неделе на фоне недовольства президента США Дональда Трампа и Илона Маска украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп связывал эти атаки с ростом цен на энергоносители.

Два собеседника WSJ сообщили, что Маск и Трамп обсуждали ситуацию со Starlink во время телефонного разговора вскоре после того, как информация об ограничении стала публичной. По словам одного из источников, они поднимали этот вопрос еще до принятия соответствующего решения.

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского об опасности для украинцев в случае невозобновления полноценного доступа к Starlink вызвали путаницу того, кто именно инициировал ограничения. По информации издания, в Белом доме даже проводилось неофициальное выяснение обстоятельств.

На фоне скандала представители SpaceX контактировали с чиновниками Белого дома, пытаясь согласовать общую позицию по поводу обстоятельств принятия решения.

Сам Маск в соцсети X заявил, что какие-либо ограничения скорости или использования Starlink вводятся по решению вооруженных сил США и в конце концов президента Соединенных Штатов.

В то же время, Трамп заявил журналистам, что не знает, кто отвечает за ограничения, но хотел бы это выяснить.

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал самостоятельно, а Трамп не отдавал конкретного приказа о мерах против Украины. Однако другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил WSJ, что перед введением ограничений Маск общался с несколькими представителями американской администрации, в том числе с президентом США.

По словам украинских чиновников, ограничения Starlink повлияли на работу украинских систем обороны и создали условия, при которых российские ракеты могли обходить украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, на прошлой неделе бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

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