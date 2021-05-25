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25 мая 2021, 14:52 1219

В МВД назвали самый безопасный регион Украины

25 мая 2021, 14:52 1219
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Фото: из открытых источников
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Житомирская область по большинству показателей является одним из самых безопасных регионов Украины

Как сообщает "Укринформ", об этом во время презентации проекта "Полицейский офицер громады" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины. Все 100% убийств на территории области, которых было, к сожалению, 14, раскрыты", - сказал Геращенко.

Он добавил, что на территории региона раскрывается 80% ограблений, также "добросовестно несет свою работу патрульная полиция".

Кроме того, заместитель министра призвал руководителей громад Житомирской области увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах населенных пунктов.

Напомним, ранее у Авакова отреагировали на заявление Зеленского о деле Шеремета.

заявление безопасность регионы Житомирская область Антон Геращенко Нацполиция

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