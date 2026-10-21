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21 октября 2026, 10:47

В Киевской области из-за атаки российских дронов погиб мужчина

21 октября 2026, 10:47
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Фото: ГСЧС Киевщины
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В Бучанском районе Киевской области в результате атаки российских дронов погиб мужчина. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память", – сказал он.

По его словам, из-за вражеского удара возник пожар в производственном здании и общежитии.

Сейчас возгорание локализовали.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях.

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