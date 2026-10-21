Россия атаковала Одесщину дронами: повреждены энергетические объекты и предприятие

Фото: Одесская ОВА

В ночь на 21 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате вражеских ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное предприятие пищевой промышленности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях.