Россия атаковала Одесщину дронами: повреждены энергетические объекты и предприятие
В ночь на 21 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, в результате вражеских ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частное предприятие пищевой промышленности.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Сейчас на местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях.
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