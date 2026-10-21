В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
В Пересыпском районе Одессы группа людей забросала камнями здание ТЦК и СП. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства и задержала двух самых активных участников инцидента
Об этом сообщили в полиции Одесской области, сообщает RegioNews.
По предварительным данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
После этого в ворота учреждения прибыла группа людей, которые хотели поддержать мужчину. Они начали швырять камни во двор и здание территориального центра комплектования.
Двоих самых активных участников инцидента задержали. Их доставили в отдел полиции.
Событие квалифицировали по статье 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.
Напомним, в Одессе задержан мужчина, который во время проверки на блокпоста ранил военнослужащего ТЦК ножом, а затем попытался наехать на него автомобилем. Инцидент произошел 20 октября.