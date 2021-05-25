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25 мая 2021, 08:32 1915

В Харькове горел новый ТРЦ: из помещений эвакуировали около 200 человек

25 мая 2021, 08:32 1915
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Фото: t.me/kharkov_now
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В центре Харькова произошел пожар в ТРЦ "Никольский", который находится на улице Пушкинской. На момент инцидента внутри заведения находились сотни посетителей и сотрудников

Как передает RegioNews об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заместителя начальника Главного управления ГСЧС Харьковщины Анатолия Торяника.

По словам спасателя, загорелся строительный мусор, "страшного ничего нет", сработала система оповещения и пожарная сигнализация.

В момент пожара в центре находилось около 200 работников и посетителей. Все они эвакуировались самостоятельно.

В основных помещениях ТРЦ было задымление. На видео из соцсетей был виден открытый огонь в ТРЦ со стороны улицы Гражданской.

Строительный мусор потушили спасатели совместно с работниками ТРЦ.

По данным СМИ, ТРЦ "Никольский" в Харькове открыли 21 мая. Пятиэтажное здание строили более 14 лет - работы начались в 2007. Не один год из-за смены собственников и поиск инвесторов на месте ТРЦ был котлован.

Напомним, ранее в Харьковской области возник пожар на территории частного дома, которая перекинулась на два соседних домовладения. По предварительным данным спасателей, причиной пожара стал поджог.

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