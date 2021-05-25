В центре столицы возле магазина ищут взрывчатку
Столичные правоохранители проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на улице Саксаганского
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева
Отмечается, что полицейские получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета рядом с заведением от сотрудника магазина на улице Саксаганского.
На вызов выехали взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые проводят проверку, после чего будет дана правовая квалификация события.
Напомним, недавно в Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы.
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