17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
13:49  25 мая
Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 17:53 415

В центре столицы возле магазина ищут взрывчатку

25 мая 2021, 17:53 415
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Столичные правоохранители проверяют информацию об обнаружении подозрительного предмета на улице Саксаганского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева

Отмечается, что полицейские получили сообщение об обнаружении подозрительного предмета рядом с заведением от сотрудника магазина на улице Саксаганского.

На вызов выехали взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые проводят проверку, после чего будет дана правовая квалификация события.

Напомним, недавно в Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы.

Украина Киев полиция спасатели магазин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram