В Украине обнаружили еще 2 608 новых случаев COVID-19
В Украине за 24 мая COVID-19 диагностировали у 2 608 человек, госпитализировали 854 больных, зафиксировано 249 летальных случаев, 17 504 пациента выздоровели
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так, среди заболевших за 24 мая - 129 детей и 76 медработников.
Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 186 463 человека, из них 1 975 064 выздоровели, летальных исходов - 49 685.
Напомним, 23 мая в Украине COVID-19 обнаружили у 1334 человек, госпитализировали 1019 больных.