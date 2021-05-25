В Украине обнаружили еще 2 608 новых случаев COVID-19

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В Украине за 24 мая COVID-19 диагностировали у 2 608 человек, госпитализировали 854 больных, зафиксировано 249 летальных случаев, 17 504 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 24 мая - 129 детей и 76 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 186 463 человека, из них 1 975 064 выздоровели, летальных исходов - 49 685.

Напомним, 23 мая в Украине COVID-19 обнаружили у 1334 человек, госпитализировали 1019 больных.