Донецкая область покинула "оранжевую" зону: теперь Украина полностью "желтая"

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Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "желтую" зону карантина. Сейчас все регионы страны находятся в "желтой" зоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В Донецкой области пришел в норму показатель процента от эпидемического порога, сейчас он составляет 94,4% при норме 100%, поэтому область перевели в "желтую" зону.

В то же время в Украине пять регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях более низкий процент эпидпорога составляет менее чем 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее чем 5%.

Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.