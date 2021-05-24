В Мукачево из-за аварии без воды остались жители 60 улиц

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В Мукачево, что в Закарпатской области, из-за аварии на трубопроводе без воды остались 60 улиц

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на коммунальное предприятие "Мукачівводоканал" в Facebook.

Сообщается, что в связи с утечкой воды на центральной трубе от водозабора "Чинадиево" до Сорочьей горы будет отключено водоснабжение с 10:00 до 19:00. Также приводится перечень улиц, водоснабжение которых осуществляется из водозабора "Чинадиево".

ВНИМАНИЕ! В связи с утечкой воды на центральной трубе д 600 от В/С Чинадиево до сорочьей горы ,будет отключение... Posted by ММКП Мукачівводоканал on Sunday, May 23, 2021

Напомним, на днях в Киеве на Пушкинской масштабно прорвало трубу, вследствие чего потоки хлынули через всю улицу.