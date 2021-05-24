В Мукачево из-за аварии без воды остались жители 60 улиц
В Мукачево, что в Закарпатской области, из-за аварии на трубопроводе без воды остались 60 улиц
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на коммунальное предприятие "Мукачівводоканал" в Facebook.
Сообщается, что в связи с утечкой воды на центральной трубе от водозабора "Чинадиево" до Сорочьей горы будет отключено водоснабжение с 10:00 до 19:00. Также приводится перечень улиц, водоснабжение которых осуществляется из водозабора "Чинадиево".
ВНИМАНИЕ! В связи с утечкой воды на центральной трубе д 600 от В/С Чинадиево до сорочьей горы ,будет отключение...Posted by ММКП Мукачівводоканал on Sunday, May 23, 2021
Напомним, на днях в Киеве на Пушкинской масштабно прорвало трубу, вследствие чего потоки хлынули через всю улицу.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"