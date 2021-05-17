В Запорожской области в результате стрельбы пострадали два человека

Инцидент произошел в поселке Кирилловка

Инцидент произошел в поселке Кирилловка

Фото из открытых источников

В Запорожской области в поселке Кирилловка в ночь на 17 мая произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. В результате инцидента два человека получили ранения.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сайт 061.

Конфликт между двумя компаниями мужчин произошел на бульваре Приморский. Впоследствии спор перерос в драку. В ходе ссоры один из участников выстрелил из ружья. Ранения получили двое жителей Запорожья - их госпитализировали.

Полиция ввела операцию "Перехват". Подозреваемого задержали на трассе "Харьков - Симферополь" около четырех утра. Злоумышленник, который хотел покинуть место преступления, оказался жителем Днепропетровской области.

Ему грозит уголовная ответственность по статье за покушение на убийство. Остальных участников конфликта могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса. Конфликт возник из-за телефонных разговоров в салоне.