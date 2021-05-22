"Клеил" девушек: в Киеве парень стрелял по воинской части
В Киеве на Печерске 21-летний парень стрелял из пневматического оружия по воинской части, чтобы произвести хорошее впечатление на девушек.
Об этом сообщили в полиции Киева, пишет RegioNews.
О происшествии полицейские узнали во время мониторинга сети Интернет. Правоохранители нашли видео, на котором молодой человек из окна многоэтажки стрелял в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца.
Нарушителя разыскали. Тот рассказал, что компания молодых людей отдыхала в квартире. Во время вечеринки парень решил похвастаться перед девушками и выстрелил из окна в сторону воинской части.
В квартире нашли пневматическое оружие, из которого стрелял молодой человек. Пострадавших в результате инцидента нет. Следствие продолжается.
Напомним, в ночь на 21 мая, в Святошинском районе Киева на улице Верховинной парню прострелили ногу.