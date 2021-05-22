"Клеил" девушек: в Киеве парень стрелял по воинской части

Фото из открытых источников

В Киеве на Печерске 21-летний парень стрелял из пневматического оружия по воинской части, чтобы произвести хорошее впечатление на девушек.

Об этом сообщили в полиции Киева, пишет RegioNews.

О происшествии полицейские узнали во время мониторинга сети Интернет. Правоохранители нашли видео, на котором молодой человек из окна многоэтажки стрелял в сторону воинской части на улице Евгения Коновальца.

Нарушителя разыскали. Тот рассказал, что компания молодых людей отдыхала в квартире. Во время вечеринки парень решил похвастаться перед девушками и выстрелил из окна в сторону воинской части.

В квартире нашли пневматическое оружие, из которого стрелял молодой человек. Пострадавших в результате инцидента нет. Следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 21 мая, в Святошинском районе Киева на улице Верховинной парню прострелили ногу.