В Киеве во время Транс-марша задержали мужчину

фото: УНИАН

На улице Трехсвятительской в Киеве полиция задержала мужчину с крестом, который хотел помешать маршу трансгендеров.

Об этом сообщило агентство УНИАН, передает RegioNews.

Полицейские бросились ему вдогонку и задержали на склоне холма за Украинским домом.

Сейчас участники акции официально уже завершили шествие на Почтовой площади.

Параллельно на Михайловской площади состоялась акция сторонников традиционных ценностей под названием "Молитва за освобождение ЛГБТ - людей от греховной зависимости".

Ее участники у памятника княгине Ольге прочитали молитву. В своей речи они выступали против пропаганды трансгендеризма.

Напомним, Марш трансгендеров проводят ко второй годовщине утверждения Международной классификации болезней 11 января Всемирной организацией здравоохранения.

Из-за акций центр столицы усиленно охраняет полиция.