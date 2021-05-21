ДТП на Харьковщине: автомобиль разорвало пополам, есть травмированные

Фото: ГСЧС

В Харьковской области на трассе в с. Лесное Малоданиловского поселкового совета произошло лобовое столкновение автомобилей ГАЗ-31029 и Subaru Forester. В результате происшествия машина ГАЗ разлетелась на две части и загорелась

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В результате столкновения двух автомобилей травмы получили оба водителя. Их госпитализировали медики.

Сообщение об аварии в поселке Лесное поступило к спасателям 21 мая в 07:42.

В результате происшествия машина ГАЗ разлетелась на две части, после чего загорелся моторный отсек. К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне и быстро потушили пламя в автомобиле", - сообщили спасатели.

Также по предварительным данным полиции, водитель автомобиля ГАЗ выезжал на главную дорогу и не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с автомобилем "Subaru Forester".

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции № 3. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее на Ровенщине перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. В салоне транспортного средства находились около 20 пассажиров.