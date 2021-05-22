На Житомирщине нашли обгоревшее тело парня на железнодорожном вагоне
21 мая около 22:15 вечера на железнодорожной станции Бровки-Первые" на Андрушивщине на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная ЛЭП, нашли обгоревшее тело человека.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области, пишет RegioNews.
Погибшим оказался 18 летний житель Вчерашенской сельской территориальной общины Бердичевского района.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские проверяют обстоятельства смерти парня.
Напомним, в селе Антополь Житомирской области легковушка ВАЗ столкнулась с деревом. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля.
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