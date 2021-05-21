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21 мая 2021, 18:32 188

Украина может получить COVID-вакцину от США: в Минздраве рассказали подробности

21 мая 2021, 18:32 188
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Фото: Минздрав
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Ведущая американская компания может уже в августе этого года поставить Украине вакцину от COVID-19

Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

"Первый рабочий день и первая встреча о главном - обеспечение украинцев вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами", - отметил Ляшко.

Он заявил, что на встрече обсуждали борьбу с пандемией COVID-19.

"Вопросы вакцинации украинцев сегодня для меня являются первоочередными на повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании. В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", - добавил Ляшко.

При этом он не уточнил, какая именно компания поставит вакцину.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

коронавирус Украина США вакцина вакцинация

 
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