Украина может получить COVID-вакцину от США: в Минздраве рассказали подробности
Ведущая американская компания может уже в августе этого года поставить Украине вакцину от COVID-19
Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
"Первый рабочий день и первая встреча о главном - обеспечение украинцев вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами", - отметил Ляшко.
Он заявил, что на встрече обсуждали борьбу с пандемией COVID-19.
"Вопросы вакцинации украинцев сегодня для меня являются первоочередными на повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании. В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", - добавил Ляшко.
При этом он не уточнил, какая именно компания поставит вакцину.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.