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21 мая 2021, 17:58 986

В Сумах избили ветерана АТО

21 мая 2021, 17:58 986
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Фото из открытых источников
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В Сумах избили 41-летнего ветерана АТО. Злоумышленника задержали, однако потерпевший решил отказаться от претензий к своему обидчику

Как пишет RegioNews, об этом "Укринформу" сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"В первую очередь на месте избиения был задержан мужчина 1983 года рождения, сумчанин, который избил потерпевшего, 1980 г. р. Полицейские опросили потерпевшего. Потерпевший написал заявление о том, чтобы не проводили какой-либо проверки по данному поводу", - проинформировали в полиции.

В соцсетях также сообщили об избиении участника боевых действий. Так, в Фейсбук-сообществе "Союз ветеранов войны с Россией" написали, что ветеран, по имени Егор, в парке вступился за девушек, которых бил грубиян.

"После словесной перепалки грубиян будто успокоился, но как только ветеран начал уходить, нанес удар со спины, после чего бил ногами уже лежащего на земле. Свои геройства неадекват решил заснять на видео, в котором унижал почти без сознания ветерана", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Одессе из-за пассажира подрались таксисты.

Украина ветераны Сумы АТО Избиение

 
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