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19 мая 2021, 17:36 361

Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев

19 мая 2021, 17:36 361
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Фото: из открытых источников
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал на посту министра здравоохранения вакцинировать от COVID-19 5 млн украинцев за летний период

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Сегодня, 19 мая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обсуждалась его кандидатура на должность главы Минздрава.

Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев", - сказал Ляшко.

После этого заявления депутаты намекнули Виктору Ляшко, что не надо давать таких обещаний.

Главный санврач уточнил, что не точно выразился, и речь идет о 10 млн прививок, а поскольку вакцинация осуществляется двумя дозами, то будут иммунизированы 5 млн граждан.

На вопрос депутатов, что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

Напомним, 19 мая Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения.

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