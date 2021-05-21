На Николаевщине мужчина устроил стрельбу: ранил себя и парня
В Николаевской области мужчина устроил стрельбу - он подстрелил парня и ранил себя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУНП.
Отмечается, что инцидент произошел еще 13 мая, в поле вблизи села Новоингулка. 30-летний николаевец забрал мобильный телефон у одного из участников конфликта. После этого, он вместе с неизвестным мужчиной, несколько раз выстрелил еще в одного участника конфликта. Он ему попал в бедро и сам был ранен.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении: ему инкриминируют разбойное нападение и покушение на убийство. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 227 тыс. грн.
Напомним, в ночь на пятницу, 21 мая, в Святошинском районе столицы подстрелили мужчину.
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