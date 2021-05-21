В Украине за сутки почти пять тысяч новых больных COVID-19
В Украине за 20 мая COVID-19 обнаружили у 4984 человек, госпитализировали 1785 больных, зафиксировано 202 летальных случая, 12 845 пациентов выздоровели
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так, среди заболевших за 20 мая 278 детей и 97 медработников.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 2 175 382 человека, из них 1 929 039 выздоровели, летальных исходов - 49 101.
Напомним, в Украине за 19 мая COVID-19 обнаружили у 5 165 человек, госпитализировали 1 884 больных.
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