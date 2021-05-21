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21 мая 2021, 08:59 61

В Украине за сутки почти пять тысяч новых больных COVID-19

21 мая 2021, 08:59 61
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 20 мая COVID-19 обнаружили у 4984 человек, госпитализировали 1785 больных, зафиксировано 202 летальных случая, 12 845 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 20 мая 278 детей и 97 медработников.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 2 175 382 человека, из них 1 929 039 выздоровели, летальных исходов - 49 101.

Напомним, в Украине за 19 мая COVID-19 обнаружили у 5 165 человек, госпитализировали 1 884 больных.

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