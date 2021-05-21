В Запорожской области планируют сносить заборы и шлагбаумы возле моря

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В районах Запорожской области, которые имеют выходы к морскому побережью, местных жителей просят сообщать о шлагбаумах и заборах, которые перекрывают доступ к воде

Об этом сообщает местное издание "Завжди новини" со ссылкой на главу Запорожской ОГА Александра Старуха, передает RegioNews.

По его словам, районные государственные администрации обязаны обеспечить беспрепятственный доступ людей к рекам, побережью Азовского моря и островам.

Действующее законодательство запрещает устанавливать заборы и шлагбаумы в прибрежных полосах.

Все существующие конструкции владельцы обязаны демонтировать в течение 10 дней по требованию местных властей. Обо всех незаконных шлагбаумах сразу сообщайте в полицию", - сказал Старух.

Он добавил, что плату за въезд можно устанавливать только по обоснованному решению местных властей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников.