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21 мая 2021, 18:13 137

На Житомирщине жители общины перекрывали трассу - протестовали против выделения земли общественной организации

21 мая 2021, 18:13 137
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Фото Нацполиции в Житомирской области
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На 128 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Гадзинки Житомирского района граждане проводили протестную акцию, в результате чего было затруднено движение автотранспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Утром 21 мая жители Черняховской территориальной общины начали акцию, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Вследствие этого на 128 км автодороги Киев-Чоп затруднено движение транспортных средств и возникли пробки, - сообщили в полиции.

Люди перекрыли трассу в знак протеста против выделения главным управленияи Госгеокадастра области Земли общественной организации, передает Укринформ. В частности, речь идет о ОО "Фонд ветеранов АТО", которой выделили 2400 га земли вблизи пгт Черниговка.

Полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения.

Через несколько часов акция была завершена, движение транспорта полностью восстановлено.

Как сообщалось, 17 мая жители Ирпеня и Бучи перекрыли Варшавскую трассу. Люди выступают против тотальной застройки и вырубки леса.

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