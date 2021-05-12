Обвал моста на Львовщине: ОГА утвердила схему движения маршруток

На месте обвала построят временный проезд для автомобилей

На месте обвала построят временный проезд для автомобилей

Фото: Суспільне

Во Львовской области 13 мая восстанавливается транспортное сообщение между частями дороги "Львов-Луцк", на которой в начале мая обвалилась секция моста в селе Гайок.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя главы Львовской ОГА Юрия Бочка, передает RegioNews.

По его словам, автобусы, курсирующие на областных маршрутах, будут доезжать до обрушенного моста, пассажиры будут переходить по пешеходному переходу, и с другой стороны Западного Буга их будет забирать автобус этого же рейса.

Стоимость проезда не изменится. Межобластные автобусы будут курсировать через Буск.

Мы согласовывали график перевозок и надеюсь, что завтра мы те маршрутки запустим, потому что это организовать не так просто и не каждый перевозчик имеет на один маршрут еще по одной машине. Поэтому тем перевозчикам, которые не имеют соответствующего количества машин, мы уменьшим маршруты", - сказал Юрий Бочко.

Также известно, что на месте обвала уже строят земляную насыпь для временного автомобильного моста. Там будут устанавливать временную металлическую конструкцию.

Работы по строительству временного моста обещают завершить до конца мая. Также в ОГА рассказали, что мост должны восстановить до конца 2021 года.

Напомним, во Львовской области обрушился аварийный мост через Западный Буг, в результате аварии было заблокировано движение по трассе общенационального значения.