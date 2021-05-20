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Кубракова поддержали в комитете Рады на посту главы Мининфраструктуры
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20 мая 2021, 08:32 187

Кубракова поддержали в комитете Рады на посту главы Мининфраструктуры

20 мая 2021, 08:32 187
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Фото: из открытых источников
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Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на своем заседании рекомендовал нардепам принять назначение Александра Кубракова в должности главы Мининфраструктуры

Как передает RegioNews, об этом сообщается в заявлении на странице комитета в Facebook.

Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной Раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.

Отмечается, что участие в заседании комитета принимали не только нардепы, но и руководство и представители Мининфраструктуры и "Укравтодор".

Напомним, 19 мая в Раду внесли представление о назначении трех министров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.

министр Министерство Мининфраструктуры Александр Кубраков комитет

 
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