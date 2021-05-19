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19 мая 2021, 15:59 15

Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава

19 мая 2021, 15:59 15
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Фото: Минздрав
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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

За это проголосовали 13 членов комитета, один нардеп воздержалась.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова. За его увольнение проголосовали 292 народных депутата. Перед голосованием в Раде выступил глава правительства Денис Шмыгаль, обвинив Степанова в провале вакцинации.

Украина Минздрав Виктор Ляшко Кандидат глава

 
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