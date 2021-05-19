Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания комитета.
"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.
За это проголосовали 13 членов комитета, один нардеп воздержалась.
Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова. За его увольнение проголосовали 292 народных депутата. Перед голосованием в Раде выступил глава правительства Денис Шмыгаль, обвинив Степанова в провале вакцинации.
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