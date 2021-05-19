Ляшко уже определился, кто заменит его на посту главного санврача

Фото: Минздрав

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже определился с преемником на посту главного санитарного врача, если его 20 мая назначат на должность главы Минздрава

Об этом он сообщил в ходе заседания профильного парламентского комитета, пишет RegioNews.

В то же время Ляшко отказался называть фамилию человека, который заменит его на должности главного санитарного врача.

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал чиновник.

Также он, подводя итоги своей работы, заявил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту".

В то же время он заявил, что в случае назначения министром здравоохранения, у него уже есть сформированная команда для работы в Минздраве.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - сказал Ляшко.

Напомним, 19 мая Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения.