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19 мая 2021, 16:48 1663

Ляшко уже определился, кто заменит его на посту главного санврача

19 мая 2021, 16:48 1663
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Фото: Минздрав
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Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже определился с преемником на посту главного санитарного врача, если его 20 мая назначат на должность главы Минздрава

Об этом он сообщил в ходе заседания профильного парламентского комитета, пишет RegioNews.

В то же время Ляшко отказался называть фамилию человека, который заменит его на должности главного санитарного врача.

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал чиновник.

Также он, подводя итоги своей работы, заявил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту".

В то же время он заявил, что в случае назначения министром здравоохранения, у него уже есть сформированная команда для работы в Минздраве.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - сказал Ляшко.

Напомним, 19 мая Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Министерства здравоохранения.

Украина Минздрав Виктор Ляшко Врач Кандидат

 
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