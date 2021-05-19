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19 мая 2021, 19:08 12

В школьном учебнике нашли ссылку на порносайт. Издательство обратилось в полицию

19 мая 2021, 19:08 12
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Фото из открытых источников
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В школьном учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса содержится ссылка, которая ведет на страницу порносайта. Речь идет об учебнике Александра Авраменко "Украинский язык. 10 класс " за 2018 год. 

Об этом сообщает автор учебника Александр Авраменко, передает RegioNews.

На 189 странице издания в скобках прикреплена ссылка на сайт, где содержится порнографический контент. Некорректную ссылку в тексте учебника заметил пользователь Тиктока toxacheep.

По словам Авраменко, о такой метаморфозе стало известно только сейчас. А в учебнике он отмечал сайт, с которого был взят текст для статьи, с целью соблюдения авторского права.

novomirgorod... – название сайта Новомиргородского района Кировоградской области. В сентябре 2020 года сайт Новомиргородской РГА сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода...,– пояснил Авраменко.

Архив сайта, где теперь размещены материалы для взрослых, действительно подтверждает, что ранее там публиковались новости о Новомиргороде.

Стоит отметить, что сейчас актуальный сайт города находится по следующей ссылке: rada-novomirgorod.gov.ua.

Авраменко уверяет, что в отношении этого инцидента уже обратились к правоохранителям с требованием заблокировать порносайт.

Издательство "Грамота" два дня назад (17.05.2021) обратилось к киберполиции Украины с просьбой заблокировать порносайт, а воз и ныне там. Государственная бюрократическая машина спит... Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней... Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учащихся и всю образовательную общину, заблокировав сайт разврата, – рассказывает автор учебника.

Авраменко предполагает, что такая ситуация могла случиться из-за недоброжелательных конкурентов, однако не исключает вероятности досадного совпадения.

Как сообщалось, в марте Шкарлет заявил, что стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников. Новый отбор будет проводить Институт модернизации содержания образования.

школа образование учебник ошибки полиция

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