В центре Днепра молодые девушки хотели украсть огромную пальму
Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения
Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения
В Днепре двое хорошо одетых девушек попытались похитить большую пальму в вазоне, которая стояла возле одного из заведений города.
Как передает RegioNews, об этом сообщает dnipro.tv.
На видео с камер наблюдения видно, как девушки вытащили горючее и вдвоем пытались тащить ее.
Однако их заметил мужчина, который забрал пальму с изувеченным стеблем и вернул растение на место, где она стояла.
Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира ему сообщено о подозрении.
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