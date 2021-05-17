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17 мая 2021, 12:22 203

В центре Днепра молодые девушки хотели украсть огромную пальму

17 мая 2021, 12:22 203
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Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения
Момент кражи зафиксировали камеры наблюдения
Фото: “HU_DNEPR”
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В Днепре двое хорошо одетых девушек попытались похитить большую пальму в вазоне, которая стояла возле одного из заведений города.

Как передает RegioNews, об этом сообщает dnipro.tv.

На видео с камер наблюдения видно, как девушки вытащили горючее и вдвоем пытались тащить ее.

Однако их заметил мужчина, который забрал пальму с изувеченным стеблем и вернул растение на место, где она стояла.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира ему сообщено о подозрении.

кража полиция Днепр природа центр

 
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