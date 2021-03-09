Стартовал процесс разработки нового порядка конкурсного отбора учебников, - Шкарлет

Новый отбор будет проводить Институт модернизации содержания образования

Новый отбор будет проводить Институт модернизации содержания образования

Фото из открытых источников

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет своем Telegram-канале передает RegioNews.

Сергей Шкарлет согласился с многочисленными публичными замечаниями о том, что школьные учебники являются ненадлежащего качества и объявил о новом конкурсном отборе Институтом модернизации содержания образования.

Итак, полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора. Будет обеспечена открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса. Предоставление учебникам грифов будет происходить до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертными комиссиями. Также особое внимание будет уделено дизайнерскому исполнению учебников, соблюдению санитарно-гигиенических требований к ним, - сообщил Шкарлет.

Он добавил, что кроме того, ИМСО активизирует сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и учреждениями высшего образования, которые занимаются проблемами учебников. Обсуждается возможность апробации учебников перед их массовым внедрением в учреждениях образования.

Как сообщалось ранее, в КСУ поступило представление о "кнопкодавстве за Шкарлета". Конституционный Суд ранее признавал неконституционными некоторые законы в связи с нарушением требования персонального голосования.