11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 14:50 22

Экс-менеджер ПриватБанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен

25 февраля 2021, 14:50 22
Читайте також українською мовою
Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать
Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, которого суд отправил под стражу на 60 дней, внесли залог в 52 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

За экс-руководителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс. грн", - сообщила Чемерис.

По ее словам, залог внесло ООО, но суд не может обнародовать его название.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу экс-менеджера ПриватБанка с залогом в более 52 миллиона.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Позже стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения.

СИЗО залог банки деньги Приватбанк коррупция

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram