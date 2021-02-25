Экс-менеджер ПриватБанка Яценко вышел из СИЗО под залог в 52 млн гривен

Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать

Залог внесло общество, но его название суд не может обнародовать

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За экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, которого суд отправил под стражу на 60 дней, внесли залог в 52 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

За экс-руководителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога - внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс. грн", - сообщила Чемерис.

По ее словам, залог внесло ООО, но суд не может обнародовать его название.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу экс-менеджера ПриватБанка с залогом в более 52 миллиона.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Позже стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения.