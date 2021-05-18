Стало известно, когда суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука
Киевский апелляционный суд назначил судебное рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука
Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет RegioNews.
Отмечается, что заседание состоится 21 мая в 12:00.
Апелляцию будут рассматривать судья-докладчик В. М. Лашевич, а также судьи Росик Т. В., Ященко М. А.
Известно, что 18 мая адвокаты Медведчука обжаловали меру пресечения. То же самое сделал и Офис генпрокурора - там настаивают на аресте нардепа с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
Напомним 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция одела на Медведчука электронный браслет слежения.
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.