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18 мая 2021, 16:52 2

Стало известно, когда суд рассмотрит апелляции на домашний арест Медведчука

18 мая 2021, 16:52 2
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Фото: УНИАН
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Киевский апелляционный суд назначил судебное рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука

Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет RegioNews.

Отмечается, что заседание состоится 21 мая в 12:00.

Апелляцию будут рассматривать судья-докладчик В. М. Лашевич, а также судьи Росик Т. В., Ященко М. А.

Известно, что 18 мая адвокаты Медведчука обжаловали меру пресечения. То же самое сделал и Офис генпрокурора - там настаивают на аресте нардепа с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Напомним 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция одела на Медведчука электронный браслет слежения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.

суд Украина апелляция нардеп Виктор Медведчук

 
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