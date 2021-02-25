Суд отправил под стражу экс-менеджера ПриватБанка с залогом в более 52 миллиона

Под стражей подозреваемый будет находиться до 22 апреля

Под стражей подозреваемый будет находиться до 22 апреля

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Экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, которого подозревают в растрате 136,89 млн грн банку, суд отправил под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию Высшего антикоррупционного суда Украины.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Применить к подозреваемому Яценко Владимира Анатольевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 22 апреля 2021 года включительно. Определить подозреваемому... залог в виде 52 млн. 210 тыс. гривен”, - сообщил судья.

В свою очередь, прокуратура настаивала на применении залога для экс-чиновника в размере 130 миллионов гривен.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Позже стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения.