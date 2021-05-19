Тупицкий опять не явился в суд

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Сегодня в Печерском суде заседание по делу Тупицкого продлилось меньше 15 мин. Прокуроры сообщили судье, что подсудимый не прибудет в суд, так как состояние его здоровья резко ухудшилось и он находится на осмотре у врача, - говорится в сообщении.