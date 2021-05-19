Тупицкий опять не явился в суд
Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий в очередной раз не явился на суд в связи с ухудшением здоровья
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
Сегодня в Печерском суде заседание по делу Тупицкого продлилось меньше 15 мин. Прокуроры сообщили судье, что подсудимый не прибудет в суд, так как состояние его здоровья резко ухудшилось и он находится на осмотре у врача, - говорится в сообщении.
Следующее заседание состоится 1 июня.
Как сообщалось ранее, 18 мая ГБР заявило о завершении расследования дела экс-главы КСУ Тупицкого.
Также у Зеленского считают, что Тупицкий сознательно не приходит в суд, чтобы ему не избрали меру пресечения. Нардеп Вениславский говорит, что защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства.
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