В парламенте сказали, есть ли голоса за назначение Ляшко главой Минздрава
Сейчас в парламенте нет единогласной поддержки кандидатуры заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
"Мы пока дискутируем по поводу этого вопроса. Я думаю, что мы проведем еще консультации внутри фракции. Единогласной поддержки Ляшко нет", - подчеркнул он.
Он намекнул, что на должность главы Минздрава могут рассматриваться и другие кандидатуры, кроме Ляшко.
Напомним, 18 мая парламент рассмотрит отставку Степанова. Накануне профильный комитет Верховной Рады отклонил представление главы правительства Дениса Шмигаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.
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