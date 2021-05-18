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18 мая 2021, 16:49 136

Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия

18 мая 2021, 16:49 136
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада во время внеочередного заседания отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

За его увольнение проголосовали 284 народных депутатов.

Известно, что Крыклий подал заявление об отставке по собственному желанию 14 мая.

Приоритетами ведомства и команды был неизменный курс на европейскую интеграцию, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и одинаковые, честные правила для всех", - сказал Крыклий.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе депутаты планируют собраться как минимум на одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос отставки министров Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.

Верховная Рада Владислав Криклий министр увольнение отставка

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