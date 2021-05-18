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18 мая 2021, 17:27 10

Петрашко уволили с должности министра экономики

18 мая 2021, 17:27 10
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание Рады.

За отставку Петрашко проголосовали 280 нардепов.

Известно, что Петрашко назначили министром 17 марта 2020 года. Также он с 14 августа 2020 года является членом Национального инвестиционного совета. До назначения Петрашко работал заместителем генерального директора агрохолдинга UkrLandFarming.

Напомним, что на прошлой неделе Петрашко написал заявление об отставке по собственному желанию.

Известно, что 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Украина министр Верховная Рада Игорь Петрашко Минэкономики

 
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