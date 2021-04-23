Боевики на Донбассе скрытно усиливают передовые позиции - Минобороны
На фоне заявлений о возвращении к местам постоянной дислокации войск, которые были развернуты у границ Украины, командование ВС РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированных территориях.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Так, особое внимание комиссиями уделяется выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижение уровня воинской дисциплины, незаконного использования военного имущества.
В то же время оккупанты продолжают скрыто усиливать передовые позиции дополнительными артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами", - сообщили в разведке.
Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град".