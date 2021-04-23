Боевики на Донбассе скрытно усиливают передовые позиции - Минобороны

Немногословный, сдержанный, чужак для местной политической элиты – это если коротко говорить о Сергее Козыре, который с 1 марта 2021 года назначен главой Херсонской облгосадминистрации

22 апреля 2021

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"

Ивано–Франковск встретил людными улицами - он уже больше недели как вышел из "красной зоны". Но городской голова, который ежедневно, включая выходные, участвует в различных событиях и даже на интервью...