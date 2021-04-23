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23 апреля 2021, 15:31 9

Боевики на Донбассе скрытно усиливают передовые позиции - Минобороны

23 апреля 2021, 15:31 9
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Увеличилось количество подразделений специального назначения и разведывательных групп
Увеличилось количество подразделений специального назначения и разведывательных групп
Фото: из открытых источников
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На фоне заявлений о возвращении к местам постоянной дислокации войск, которые были развернуты у границ Украины, командование ВС РФ возобновило интенсивность проверок соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированных территориях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, особое внимание комиссиями уделяется выявлению причин ухудшения морально-психологического состояния, снижение уровня воинской дисциплины, незаконного использования военного имущества.

В то же время оккупанты продолжают скрыто усиливать передовые позиции дополнительными артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами", - сообщили в разведке.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня "Град".

Донбасс РФ война военная техника Минобороны боевики

 
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