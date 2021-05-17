"Укрпочта" хочет купить банк

Компания уже объявила тендер на оценщика, который поможет приобрести финучреждение

Компания уже объявила тендер на оценщика, который поможет приобрести финучреждение

Фото из открытых источников

Об этом он написал в Facebook, информирует RegioNews.

"Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле. Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то", – написал он.

За услуги по анализу финансово-хозяйственной деятельности, налоговых и юридических вопросов руководство компании готово заплатить 3,5 млн грн.

Смелянский добавил, что на все вопросы сейчас ответить не сможет, однако некоторые подробности рассказал.

"Скажу лишь, что банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (у нас своих 11000) и конечно без портфеля проблемных активов. Сейчас есть 2-3 таких объекта, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", - сообщил он.

Напомним, что из-за того, что в Минсоцполитики решили массово перевести украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты, в "Укрпочте" сообщили об изменениях в порядке получения выплат через отделение.