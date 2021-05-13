В Минобороны рассказали, сколько в Украине резервистов

Там заявляют, что сейчас в Украине нет проблем с организацией призыва резервистов на сборы

Там заявляют, что сейчас в Украине нет проблем с организацией призыва резервистов на сборы

Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины в настоящее время отсутствуют проблемы с организацией призыва резервистов на сборы.

Как пишет RegioNews, такое заявление сделал государственный секретарь Министерства обороны Александр Дублян во время форума "Украина 30. Безопасность государства". Так, он отметил, что отсутствие проблем с организацией сборов дает основания говорить о гарантированном доукомплектовании воинских частей в штаты военного времени при необходимости. "На сегодня среди военнослужащих, уволенных с военной службы в запас за последние годы, начиная с 2015 года, в военно-оперативный резерв зачислено около 234 тыс. человек, что является основным источником для обеспечения оперативного доукомплектования войск мобилизационными ресурсами", — отметил Дублян. Напомним, 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

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