На Львовщине горел автобус международного сообщения

Обошлось без пострадавших

Обошлось без пострадавших

Фото ГУ ГСЧС во Львовской области

Во Львовской области пожарные потушили возгорание в автобусе международного сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на трассе Киев - Чоп вблизи села Розвадов Стрыйского района.

16 мая в 05:10 в Службу спасения "101” поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов Стрыйского района в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR", - сообщают спасатели.

В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя.

На момент возгорания в автобусе, следовавшем из Польши в Дрогобыч, находились 20 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивку салона на площади 18 кв. м, а также повредил 24 кресла и обшивку на площади 18 кв. м.

На месте работали 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. Пожар ликвидирован в 5: 36.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщалось, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус. Это произошло в Подольском районе Киева.