10:38  16 мая
В Украине зафиксировано 3620 новых случаев COVID-19
16:41  15 мая
Ляшко сделал заявление относительно своего назначения на должность главы Минздрава
10:18  16 мая
Донбасс: 16 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел от начала новых
UA | RU
UA | RU
16 мая 2021, 11:28 3

На Львовщине горел автобус международного сообщения

16 мая 2021, 11:28 3
Читайте також українською мовою
Обошлось без пострадавших
Обошлось без пострадавших
Фото ГУ ГСЧС во Львовской области
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области пожарные потушили возгорание в автобусе международного сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на трассе Киев - Чоп вблизи села Розвадов Стрыйского района.

16 мая в 05:10 в Службу спасения "101” поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов Стрыйского района в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR", - сообщают спасатели.

В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя.

На момент возгорания в автобусе, следовавшем из Польши в Дрогобыч, находились 20 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.

Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивку салона на площади 18 кв. м, а также повредил 24 кресла и обшивку на площади 18 кв. м.

На месте работали 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. Пожар ликвидирован в 5: 36.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщалось, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус. Это произошло в Подольском районе Киева.

пожар автобус ГСЧС спасатели Львовская область

В большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
14 мая 2021, 17:12
В Одессе с рельсов сошли два трамвая с пассажирами
14 мая 2021, 14:59
В Запорожье директор COVID-больницы, где произошел пожар, хочет восстановиться через суд
14 мая 2021, 13:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram