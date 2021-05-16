На Львовщине горел автобус международного сообщения
Во Львовской области пожарные потушили возгорание в автобусе международного сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
По данным пресс-службы, инцидент произошел на трассе Киев - Чоп вблизи села Розвадов Стрыйского района.
16 мая в 05:10 в Службу спасения "101” поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов Стрыйского района в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR", - сообщают спасатели.
В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя.
На момент возгорания в автобусе, следовавшем из Польши в Дрогобыч, находились 20 пассажиров и два водителя. Никто из них не пострадал.
Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивку салона на площади 18 кв. м, а также повредил 24 кресла и обшивку на площади 18 кв. м.
На месте работали 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. Пожар ликвидирован в 5: 36.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Как сообщалось, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус. Это произошло в Подольском районе Киева.